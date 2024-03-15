  • 15 Марта, 17:38
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Президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны

Сегодня, 15:58
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Акорда Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: Акорда

Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа.

Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны", - сказал Токаев.

Тоже самое относится и к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа.

"Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан.

В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - подчеркнул он.

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