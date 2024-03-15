Президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны

Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа.



Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны", - сказал Токаев.

Тоже самое относится и к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа.