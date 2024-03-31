В 12 регионах Казахстана из-за паводков эвакуированы более 12 тысяч человек

В МЧС сообщили новые данные о жителях подтопленных талыми водами населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу в 12 регионах страны спасено и эвакуировано более 12700 человек: из них 4728 детей. В Актюбинской, ЗКО, Костанайской, Акмолинской областях в пунктах временного размещения находятся 6461 человек. Из них 2570 детей. При этом привлечёнными воздушными судами эвакуирован 961 человек из них около 260 — дети. Круглосуточно работают горячие линии. Уже поступило 592 звонка. Продолжают функционировать республиканские и областные оперативные штабы", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что республиканский штаб по ликвидации паводков шестые сутки в режиме реального времени ведёт распределение авиационных ресурсов для эвакуации граждан из зон подтоплений.

Напомним, из-за последствий паводков в Казахстане 88 организаций образования начнут обучение в четвёртой четверти в дистанционном формате.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как с помощью поездов, вертолётов, лодок и другой техники, а также альпинисткого снаряжения эвакуируют жителей пострадавших сёл. Также были опубликованы номера медицинских Call-центров для жителей. Известны адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

В стране работает республиканский штаб во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. Заместителем руководителя штаба стал недавно назначенный заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Между тем, министр культуры и информации страны Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС.