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Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Алматы Вчера, 18:34
558

Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Алматы

Птица попала в двигатель самолета Airbus A321LR, выполнявшего рейс из Стамбула в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии сообщили в пресс-службе авиакомпании AirAstana.

"На послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС912 Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Требуется бороскопическая инспекция двигателя", - говорится в сообщении.

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#безопасность #авиарейсы #Алматы #Air Astana
Вчера, 18:34
558
Журналист

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