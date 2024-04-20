Птичий грипп впервые обнаружили в молоке

Штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружили в очень высоких концентрациях в сыром молоке зараженных коров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения.

С момента обнаружения в 1996 году птичий гриппа H5N1 погубил десятки миллионов птиц и других животных по всему миру. В марте 2024 года оказалось, что патоген может заражать коз и коров, хотя раньше считалось, что эти виды не восприимчивы к болезни. Ранее в этом месяце на одной из молочных ферм в штате США Техасе работник заразился птичьим гриппом после контакта с крупным рогатым скотом.

По словам главы глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжан, пока неизвестно, сколько времени вирус способен оставаться в молоке. Пастеризация уничтожает патоген со 100%-ной эффективностью.

Представитель ВОЗ заверила, что на случай пандемии уже существует около 20 лицензированных вакцин против птичьего гриппа. Их можно адаптировать к конкретным штаммам возбудителя заболевания.

В 2022 году на озере Караколь в Мангистау обнаружили тушки 10 мертвых лебедей. Исследования выявили у павших особей птичий грипп.

К слову, озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц.

Для предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделили 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска.