Птичий грипп выявили у мёртвых лебедей в Мангистау

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Лабораторное исследование подтвердило птичий грипп у мёртвых лебедей, найденных на берегу озера Караколь в 20-ти километрах от Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза.

Сообщалось, что на озере Караколь обнаружили тушки 10 мёртвых лебедей.

"Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в Национальной референтный центр по ветеринарии, дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелётов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", - сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора.

Указывается, что для предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

Проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабрики усилили ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.

В комитете заверили, что на сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная.

"В целом на территории Казахстана в 2022 году запланировано проведение вакцинации 14 930 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 12 месяцев вакцинировано 14 764 980 голов (99% от годового плана). Среди домашних птиц признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята на контроль", - сообщили в комитете.