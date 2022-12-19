На озере Караколь обнаружили 10 мертвых лебедей

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На территории озера Караколь обнаружили 10 мертвых лебедей, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе Министерства экологии и геологии и природных ресурсов сообщили, что погибшие птицы не являются краснокнижными.

"По информации Мангистауской областной территориальной инспекции для проверки данного факта на место гибели птиц выехали их сотрудники, представители Устюртского государственного природного заповедника, специалисты Департамента экологии, Управления ветеринарии и Управления сельского хозяйства Мангистауской области, экологи ТОО "МАЭК-Казатомпром". При осмотре территории специалистами были обнаружены трупы 10 (десятерых) лебедей. Все они определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид не занесен в Красную книгу РК. По предварительной версии, погибшие лебеди первогодки, не успевшие набрать необходимый жир, чтобы пережить зиму", - говорится в сообщении ведомства.

Еще один фактор в гибели лебедей может быть связан с сильными морозами. В Мангистауской области с 1 декабря температура воздуха снизилась до -15°С. Береговые линии Каспийского моря и озеро Караколь частично покрылись льдом. По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 особи лебедей. В целях установления причин гибели, были взяты пробы воды и трупов птиц. В Минэкологии добавили, что дополнительную информацию предоставят.