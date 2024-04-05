Прятал наркотики у бабушки: подростка задержали в СКО

В Петропавловске наркоборцы задержали несовершеннолетнего, который подозревается в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При задержании у 17-летнего подростка было изъято 10 приготовленных к распространению свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

По месту жительства обнаружен и изъят упаковочный материал. Сами наркотики, как выяснилось, подозреваемый хранил у своей бабушки.