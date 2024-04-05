Прятал наркотики у бабушки: подростка задержали в СКО
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В Петропавловске наркоборцы задержали несовершеннолетнего, который подозревается в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При задержании у 17-летнего подростка было изъято 10 приготовленных к распространению свертков с порошкообразным веществом белого цвета.
По месту жительства обнаружен и изъят упаковочный материал. Сами наркотики, как выяснилось, подозреваемый хранил у своей бабушки.
"Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. По имеющимся данным, задержанный “проработал” в одном из интернет-магазинов по дистанционной реализации наркотиков не более трех месяцев. Практика показывает, что это и есть средняя продолжительность “карьеры” закладчиков, затем следуют арест и суд. Убедительно просим молодежь отказываться от подобных схем заработка. Напоминаем: за сбыт наркотиков в особо крупном размере следует наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", — говорит начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.
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