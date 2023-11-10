Прямые рейсы в Шанхай и Гуанчжоу запустит Казахстан в 2024 году
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Казахстан и Китай в рамках безвизового режима между странами, вступившегося в силу 10 ноября, расширяют авиасообщения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
В настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями).
"Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы – Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана – Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы – Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю).
Также в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду", - сообщили в ведомстве.
Помимо этого, как отметили в Минтранспорта, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы – Сиань.
Ранее сообщалось, с 10 ноября начинает действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем.
О том, какой эффект это окажет на туризм и экономику нашего государства в целом и о подготовке отрасли к наплыву гостей из КНР в материале корреспондента BaigeNews.kz.
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