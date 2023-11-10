О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали эксперты

С сегодняшнего дня между Казахстаном и Китаем начинает действовать взаимный 30-дневный безвизовый режим. О том, какой эффект это окажет на туризм и экономику нашего государства в целом и о подготовке отрасли к наплыву гостей из КНР в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Руководитель управления привлечения инвестиций и продвижения, комитета индустрии туризма Минтуризма и спорта РК Нурбол Байжанов отметил, что их ведомство проделало большую работу, чтобы безвиз с Китаем заработал.

"В прошлом году мы добились 14-дневного и в этом году, наконец, получилось проработать месячный взаимный безвизовый режим. Мне кажется, это большое достижение. Теперь будем готовиться к приёму китайских туристов, работать с турбизнесом, проводить инвентаризацию на готовность к приёму, обучать китайских гидов. В целом, понимание есть, какую работу необходимо провести", - сказал он.

Отметим, что согласно соглашению между Казахстаном и Китаем, граждане двух стран освобождаются от визовых требований для частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 в течение 180 календарных дней. Немаловажно, что иностранным гражданам запрещается заниматься трудовой и другой оплачиваемой деятельностью в рамках данного безвизового режима.

За последнее десятилетие граждане КНР стали одними из наиболее активных путешественников и тратят значительные средства в своих поездках.

Байжанов также добавил, что в следующем году будет год казахстанского туризма в Китае.

"Сейчас готовим соответствующий план мероприятий. Мы будем делать акцент на продвижении через участие в международных туристских выставках, освещать турпотенциал нашей страны в социальных сетях. Также планируем приглашать китайские СМИ, блогеров, представителей туркомпаний на инфотуры в Казахстан. Возможно, ещё будет ряд таких мероприятий как туристский форум и так далее. Будем организовывать на территории КНР В2В площадки для нашего турбизнеса с участием китайских туркомпаний", - рассказал он.

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова считает, что 30-дневный безвизовый режим открывает широкие возможности как для Китая, так и для Казахстана.

"14-дневный безвизовый режим работает давно, и казахстанский туристский рынок предоставляет услуги китайским туристам. Китайский турист для нас – не новое явление. Но абсолютно однозначно, что нам есть куда двигаться в предоставлении услуг для китайских туристов. Мы должны работать над решением проблем отрасли, чтобы не потерять интерес китайских туристов к Казахстану", - сказала она.

Рашида Шайкенова отметила, что сейчас проходит большое количество встреч предпринимателей из Казахстана и Китая, где определяются основные партнёры, у которых есть взаимный интерес к развитию туристского бизнеса.

"Это свидетельство того, что мы ожидаем увеличение турпотока на следующий год. Этому есть конкретные примеры. Естественно, портрет китайского туриста отличается от европейского и других. Например, для комфорта китайских туристов нужно предусмотреть наличие ресторанов с китайской кухней, возможность постоянно получать в отелях горячую воду, которую они очень любят наливать в свои термосы. Еще они большие любители делать фотографии, поэтому те объекты, которые используются внутри туристских маршрутов, они должны представлять действительно значимый интерес", - добавила она.

Глава КТА подчеркнула, что в прорывных туристских проектах, которые в своём послании поручил проработать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, нужно закладывать все эти вопросы, связанные с улучшением наших туристических ресурсов.

Мы спросили у Рашиды Рашидовны, в каком направлении, в первую очередь, необходимо запускать эти "прорывные проекты": какие слабые места нужно подлатать, а где сделать упор на реализацию потенциала.

"Сегодня одна из самых больших проблем – изношенность туристского транспорта. Это напрямую затрагивает вопросы безопасности и качества услуг. У нас есть мера поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма по покупке автобусов. Эту меру государственной поддержки, на наш взгляд, нужно пересмотреть. Во-первых, необходимо увеличить процент финансовой поддержки, во-вторых, рассмотреть возможность использования казахстанского транспорта. Сегодня у нас в стране есть компании, которые производят автобусы. Для того, чтобы нацелить туррынок на покупку транспорта отечественного производства, нужны широкие лизинговые программы и увеличение процентной ставки поддержки", - заявила наша собеседница.

Шайкенова подчеркнула, что Казахстан - страна экологического сельского туризма, где основной потребитель – это путешественник, которого привлекают регионы нашей стране с уникальными туристскими объектами.

"Поэтому нужно сделать упор на расширение сферы услуг и инфраструктуры именно в аулах, находящихся вблизи туристских объектов. То есть нужно продолжить работать с сельскими предпринимателями по созданию гостевых домов и предоставлению других услуг, которые очень востребованы у туристов, посещающих нашу страну и, что немаловажно, они важны для нас, казахстанцев, путешествующих внутри страны. Мы видим очень положительную динамику улучшения статистики путешествий внутри Казахстана", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что предпринимателям в регионах нужно предоставлять всю необходимую господдержку в этих вопросах. Также она затронула вопрос нехватки качественных гостиничных услуг в городах Казахстана, отметив, что это тоже может быть одним из проектов.

"Следующее - это зона притяжения туристов Алаколь, который тоже нуждается в улучшении инфраструктуры, укреплении береговой линии, развитии лечебно-оздоровительного туризма. Можно рассмотреть создание круглогодичных курортных мест именно на Алаколе", - добавила она.

По словам Нурбола Байжанова, по новым проектам, которые Минтуризма будет осуществлять по поручению президента, установлены такие критерии, как стратегическая важность для экономики и экспортоориентированность.

"Также есть ограничения по инвестициям. По-моему, 200 миллионов долларов. По данному поручению мы сейчас начали проработку своих инвестиционных проектов. У нас есть свой пул инвестпроектов, который реализуется до 2030 года. Он состоит из 202 проектов на общую сумму порядка 2,8 триллионов тенге. Это наш общий пул, который мы ведём совместно с акиматами и постоянно обновляем. Когда есть какие-то проблемы, необходимость сопровождения, помогаем, поддерживаем. Потому что у нас задача стоит по наращиванию инвестиций в основной капитал. Такой показатель закреплен за нашим министерством", - сказал он.

Представитель Минтуризма отметил, что перечень проектов пока не утвержден и находится на стадии проработки и согласования, поэтому озвучить их он не может. Сказал только, что они будут касаться топ-10 туристских дестинаций Казахстана.

Байжанов тоже отметил значительный рост экотуристов в Казахстане. Так, по итогам 2022 года этот показатель вырос на 25% по сравнению с 2021 годом. В целом, количество экотуристов по итогам прошлого года составило более двух млн туристов.

"В целях снижения нагрузки на природные территории и развитие культурного организованного туризма строятся визит-центры. За последние два года было открыто 15 визит-центров, семь из них расположены непосредственно внутри нацпарков. В визит-центре турист может получить информацию о нацпарке, фиксируется там, получает готовый маршрут и различные услуги, начиная от питания, размещения до гида-экскурсовода. Благодаря визит-центрам туризм становится более организованным. Также они очень удобны для иностранных туристов. Сейчас это особенно актуально в свете безвизового режима с Китаем. Я думаю, мы будем даже ориентировать их на китайских туристов", - добавил он.

Он отметил, что в открытии визит-центров Минтуризма Казахстана опиралось на опыт Америки, потому что там наибольшее количество национальных природных парков. Сейчас ведомство работает с бизнесом по дальнейшему увеличению таких объектов, так как эта практика положительно себя зарекомендовала.

В Минтуризма ожидают, что взаимный 30-дневный безвизовый режим с Китаем окажет положительное влияние на экономику страны, так как увеличение потока туристов в страну должен дать мультипликативный эффект путём создания дополнительных рабочих мест, расширения спектра предлагаемых туристических услуг и соответственно увеличения поступлений в бюджет. В ведомстве прогнозируют общий рост деловой активности между нашими странами, что важно для притока дополнительных иностранных инвестиций в экономику РК.

Рашида Шайкенова со своей стороны также отметила, что туризм как отрасль абсолютно важен для экономики, потому что это вопрос занятости большого количества людей и, в первую очередь, женщин.

"На деньги одного туриста можно создать два рабочих места и получить поступления в различные сегменты – это система общественного питания, сувениры, размещение, транспорт. Все это вкупе работает на доходы государства от развития туризма. Поэтому в него нужно вкладывать. Как свидетельствует опыт всех стран, развивающих туризм, без помощи государства нигде туризм не развивается, потому что это маленький бизнес, который нуждается в реальных работающих мерах для туристского рынка", - заключила она.

Добавим, что на сегодня граждане Казахстана могут путешествовать без визы в 30 стран мира: Гонконг, Иран, Оман - до 14 дней, Барбадос - до 28 дней, а также Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины и Эквадор - до 30 дней. Некоторые страны позволяют пребывать без визы более продолжительное время: Албания, Колумбия, Коста-Рика, Молдова, Монголия, Россия и Украина - до 90 дней, Армения, Сент-Винсент и Гренадины - до 180 дней, а Грузия - до одного года.