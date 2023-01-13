Прямые рейсы из Баку в Астану и Алматы откроет азербайджанская авиакомпания

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Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 16 марта компания приступит к выполнению рейсов по маршруту Баку-Астана-Баку.

Полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю. Из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, а обратно - по вторникам и пятницам.

С 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку в Алматы (два раза в неделю).

В авиакомпании уточнили, что на рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешён перелёт в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Напомним, авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, уже выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку (три раза в неделю).