Могилы прямо у входа: Акимат Карагандинской области разрешил хоронить людей за пределами кладбища

Жители города Абай в Карагандинской области пожаловались на приближающееся к городу кладбище, передает BaigeNews.kz.

По словам людей, место для захоронения усопших росло планомерно и они даже не заметили как в определенный момент могилы стали копать прямо у степной дороги, уводящей в гаражные массивы. Особые неудобства в связи с этим теперь испытывают автомобилисты.

"Одно дело гаражи. Но ведь захоронения уже вплотную к проезжей части подходят. А за ней – школа и дома жилые. Разве это нормально, если дети будут из окон или крыльца видеть могилы? Еще чуть-чуть и хоронить начнут под линиями электропередач. Делать этого нельзя. Нас очень интересует, почему кладбище растет в сторону города, а не наоборот. Ведь с другой стороны есть много свободной земли. Она ничем не застроена", - интересуется местный житель Сергей Кукушкин. "До этого у кладбища хотя бы оградка была, и людей хоронили в другой стороне. Я не знаю, что думают об этом сами владельцы гаражей, но если бы я была на их месте... иметь прямо у входа могилы, по меньшей мере, это странно. Мне бы не понравилось", - рассказывает еще одна жительница города Карина Осиева.

Оценить масштаб проблемы, можно открыв карты в интернете. На этом скриншоте видно, что местные жители не преувеличили. Захоронения действительно вплотную подошли к гаражам. Можно рассмотреть здесь и ЛЭП, проходящие через степь.

"У нас как бы люди сами на два лагеря разделились. Некоторые просят, чтобы их родственников хоронили ближе к городу. Так удобнее могилы посещать. Раньше этот район от жилых массивов отделяли пятиэтажки пустые. Казалось тогда, что кладбище далеко. Несколько лет назад брошенные дома снесли и все как на ладони", - делится впечатлениями Сергей Кукушкин.

В бюро ритуальных услуг, занимающимся захоронением усопших, рассказали, что были бы только рады выделению новых площадей для работы.

"Было бы удобно, чтобы новое место для захоронения определили или границу какую-то поставили. Чтобы конкретно можно было запретить хоронить ближе к городу, и всё", - рассказывает руководитель бюро Сергей Хван.

Чтобы разобраться в положении дел, редакция обратилась в акимат Абайского района. Там нашему корреспонденту сообщили: территория кладбища находится в доверительном управлении.

"Захоронения производятся в пределах границ Абайского района. Та сторона, где, по словам горожан, могли бы хоронить людей, относится к Бухар-Жыраускому району. Раньше был земельный участок, оформленный под кладбище документально, однако за его границы давно вышли. Люди умирают, поэтому разрешают хоронить за пределами его границ", - прокомментировали ситуацию в районном акимате.

Вопрос о дальнейшей судьбе и расширению территории кладбища будет проработан, заверили в акимате. То есть, видимо пока представители ритуального бюро продолжат работу на той же территории. А вот успеют ли участники этой истории прийти к взаимопониманию до момента, когда могильные ограды упрутся в дорожный асфальт, предположить не может никто.