Проверка мобильных переводов в РК: нужны ли таксистам кассовые аппараты

В Комитете государственных доходов Минфин РК пояснили нужно ли таксистам иметь при себе кассовые аппараты для получения платежей за услуги, передаёт BaigeNews.kz.

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

"Сделать это можно через мобильные приложения "e-Salyq Business", "Egov Mobile" и некоторых банков второго уровня ("Halyq bank", "Kaspi bank", "BankCenterCredit"). При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости", - пояснили в ведомстве.

В КГД отметили, что в Казахстане для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия.

"Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности. Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль", - добавили в сообщении.

При этом, как пояснили в ведомстве, проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, в Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась чего ждать казахстанцам от нововведения. Эксперт объяснил что делать, если продавец отказывается принимать безналичную оплату.