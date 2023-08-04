Запрет на мобильные переводы: чего ждать казахстанцам

Мобильные переводы для оплаты товаров и услуг запретили в Казахстане. Теперь проводить оплату в магазинах разрешено только с помощью контрольно-кассовых аппаратов, включая наличные, QR или банковские карты. При этом продавец должен обязательно предоставить покупателю чек, не важно бумажный или электронный. Подробнее о нововведениях в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Суть законопроекта

Соответствующий указ подписал министр финансов. При этом мобильные платежи через QR-код можно по-прежнему использовать в приложении банка.

Перед тем как вести эти нововведения Минфин проводил с предпринимателями разъяснительную работу на протяжении нескольких лет.

В случае, если в магазинах оплату не принимают POS-терминалом и требуют перевод на номер телефона, то покупатель имеет право пожаловаться в комитет госдоходов. За это предпринимателю грозит штраф. Впрочем, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства уточнил, что штрафовать предпринимателей начнут с 2025 года и "кошмарить" никого не будут.

В комитете же госдоходов добавляют, что эти изменения нужны для вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Там также подчеркивают, что изменения не касаются добросовестных налогоплательщиков. Физлица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях.

Низкая налоговая дисциплина

Экономист, автор телеграм-канала Tengenomik Галымжан Айтказин, комментируя запрет на переводы как оплату за товары или услуги, подчеркивает, что это введение связано с последнем этапом декларирования доходов. Именно по этой причине официальный запрет и прочая административная ответственность будет возникать с 2025 года.

По его мнению, вводимые изменения существенно не повлияют на экономику.

"Переводы со стороны покупателя и переводы, полученные со стороны предпринимателя, будут отслеживаться и административно наказываться. Не вижу в этом существенного влияния на экономику. Переводы даже в маленьких продуктовых магазинах – это обход налогов. Государству, конечно, нужно это пресекать. Сложно говорить, существенная ли эта потеря налогов, если мы говорим о переводах. Сейчас в стране налоговая дисциплина низкая. Не считаю, что это сильно отразится на налоговых поступлениях. Но в целом это даст некий импульс к налоговой ответственности как со стороны покупателя, так и предпринимателя", - говорит эксперт.

Галымжан Айтказин считает, что изменения пойдут на пользу обществу, а также это подчеркивает серьезность принятых мер государством.

"Сейчас магазины у дома все еще могут позволить себе получать переводы на банковский счет, в 2025 году у государства могут возникнуть вопросы по частоте таких переводов. В любом случае государство будет спрашивать за это. Вы будете декларировать доходы, и должны будете указывать как вы их получили. К этому времени отговорки вроде "это был просто перевод" – работать не будут. Так как есть закон, согласно которому любая предпринимательская деятельность должна осуществляться официально, с чеками. Все это будет мониториться комитетом госдоходов.

Вопрос в том в самом мониторинге. Как это будет реализовано?", - говорит эксперт.

"Переводы стали инструментом ухода от налогооблажения"

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев обращает внимание, что не все в обществе правильно понимают полностью суть вносимых изменений.

"Переводы остаются с нами. У нас неправильно понимают значения запрета переводов. Запрет касается принятия перевода, если предприниматель при этом не пробивает чек. То есть, у тебя должен быть либо пост-терминал, который может принять карточку или QR-код. Если ты продолжаешь принимать мобильные переводы, ты обязан пробивать чек через контрольно-кассовый аппарат. Сейчас же как это происходит? Это обычный перевод от физлица к физлицу. Такой перевод не облагается налогом, он не попадает под надзор и налоги. А когда к вам в день поступает по 200-300 сумм от множества человек, понятное дело, что это попадает под подозрение, что человек занимается предпринимательской деятельностью и не пробивает чек", - считает эксперт.

Он добавляет, что переводы стали инструментом ухода от налогообложения.

"Переводы защищены банковской тайной, а значит, соответственно, так осуществляется уход от налогов. Те, кто занимается предпринимательской деятельностью платят налоги, но они платят ровно столько, сколько они хотят. То есть, они показывают не все, что заработали. И получается, что мобильные переводы стали инструментом ухода от налогообложения", - сказал финансовый аналитик.

По словам Армана Бейсембаева, сейчас для предпринимателей созданы условия, чтобы принимать переводы согласно закону.

"Почти во всех банках есть отдельный счет ИП, куда ты можешь принять перевод. Задача государства сейчас все легализовать. Есть различные способы оптимизации налогов. Но прямой уход от налогов – это уголовное дело. И для удобства предпринимателей давно придуманы альтернативные способы. Сейчас даже электронные чеки есть, уже не нужен огромный аппарат", - говорит экономист.

Финансовый аналитик подчеркивает важность соблюдения налоговых обязательств.