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  • В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами
pxhere.com Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04
377
Фото: pxhere.com

В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами

Соответствующий указ подписан министром финансов, однако несмотря на это, в магазинах, частных клиниках и торговых центрах продолжают использовать этот вид расчёта,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На некоторых торговых точках покупателям даже отказываются предоставлять POS-терминал, если клиент не может или не хочет заплатить переводом. Предприниматели просят отправить деньги на мобильный номер, ссылаясь на то, что аппарат не работает. 

По Налоговому кодексу все денежные расчёты в Казахстане должны вестись с помощью контрольно-кассовых машин: сюда относятся оплата наличными или банковской картой. Мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка. 

"За неприменение контрольно-кассовой машины предусмотрены штрафы. У нас есть акция "Гражданский контроль", в её рамках любой налогоплательщик может сделать видеофиксацию факта, что у него не приняли оплату POS-терминалом, и по этим данным мы уже в дальнейшем будем принимать меры", - сообщил главный эксперт управления государственных услуг КГД МФ Данат Кезембаев.

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Сегодня, 11:04
377
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