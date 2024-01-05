Эксперт объяснил что делать, если продавец отказывается принимать безналичную оплату

С первого января казахстанские предприниматели прекратили приём платежей с помощью мобильных переводов. Теперь плату за товар или услугу они просят наличными, так как безналичный расчет, как оказалось, не каждый может обеспечить – одни не желают показывать реальный оборот и полноценно платить налоги, у других попросту нет кассовых аппаратов. Как быть, если у покупателя нет при себе наличных, а у продавца нет ККМ, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Отметим, что запрет на мобильные переводы распространяется только на предпринимательскую деятельность. Если же переводы совершаются между людьми без коммерческих целей и при этом соблюдаются определённые нормы, то вопросов у проверяющих органов не возникнет.

"Переводы в осуществлении предпринимательской деятельности были запрещены всегда. К примеру, когда человек открывает банковскую карту, то подписывая договор, он гарантирует, что не будет использовать её в предпринимательской деятельности, а только в личных целях как физическое лицо", — пояснила налоговый консультант Анастасия Макова.

В Комитете государственных доходов также напомнили, почему использование переводов при покупке товаров или услуг считается нарушением.

"Все мы знаем, что чеки при совершении денежных переводов в банковских приложениях за реализацию товара не выдаются, так как производятся они без использования кассовых аппаратов и POS-терминалов. Это является нарушением, ведь уплата налогов является обязательной для всех".

Как быть таксистам, бьюти-мастерам, репетиторам?

Отметим, начиная с этого года банки будут передавать информацию о мобильных переводах, поступающих на счета индивидуальных предпринимателей. Те, кто ежемесячно будет получать денежные переводы от ста разных отправителей (в течение трёх месяцев подряд), будут подвергнуты контролю со стороны налоговых органов. Делается это для выявления незаконной предпринимательской деятельности и вывода её из тени.

"На самом деле для казахстанцев созданы лояльные условия для законного ведения бизнеса. Существует несколько разных режимов с низкими налоговыми ставками. Сейчас, например, Налоговым кодексом для предпринимателей созданы упрощенные льготные режимы и ставка налога составляет от 1-4%. Среди таких режимов – патент, упрощенные декларации, режим розничного налога", — отметила заместитель руководителя управления администрирования доходов физлиц Асемгуль Мустафина.

Представим, человек занимается частным извозом. Для него это основная работа, другого дохода он не имеет. Количество пассажиров, которых он перевозит в течение месяца, а соответственно и мобильных переводов, посредством которых они расплачиваются, может переваливать за сотню. Таким образом, он попадает в поле зрения налоговых органов. Как быть ему, чтобы не нарваться на штраф?

"Согласно Предпринимательскому кодексу, если доход физлица в год превышает 12 МЗП, то ему следует зарегистрироваться как ИП. Если же физлицо зарабатывает меньше, и у него нет других доходов, то ему следует задекларировать доход и показать его. И он необязательно должен быть обложен, поскольку если у человека нет других доходов, то он может применить стандартные вычеты, в рамках которых есть необлагаемый минимум. Главное – доход задекларировать. Там уже по размерам доходов будет понятно должен ли он регистрироваться как индивидуальный предприниматель или нет", - пояснила эксперт.

Она рекомендует выбрать режим налогообложения и платить налоги раз в год или 2 раза в год в зависимости от режима. И платить по очень низкой ставке – 1%.

"Если же человек не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен сдать декларацию, сам себе определить доход, исчислить ИПН по ставке 10%", — отметила Асемгуль Мустафина.

А что касается лиц, которые пусть и не получают переводы от ста и более лиц, но при этом на их карту переводятся значительные средства, то, по словам экспертов, в рамках всеобщего декларирования они все равно будут выявлены.

"Мы будет определять их доходы по расходам. Эти люди в любом случае будут приобретать какое-то имущество, совершать крупные покупки. Всеобщее декларирование покажет всё. К примеру, человек нигде не работает, и денег у него нет, но в то же время он приобретает квартиру или транспорт, цифровые активы, разумеется, у нас возникнет вопрос: каков источник происхождения денег? А если он не сможет объяснить их происхождение, то расхождения физлица будут облагаться по ставке 10%", — добавила Асемгуль.

Куда обращаться, если предприниматель отказывается принимать безнал

На этой неделе казахстанцы столкнулись с очередной неприятностью – предприниматели требуют оплату за товары и услуги наличными деньгами. Но люди настолько привыкли к так называемым "каспи-переводам", что уже и позабыли как выглядит кэш.

"Да, есть такие случаи, когда предприниматели отказываются принимать безналичные платежи. Но надо помнить, что такой отказ является незаконным. Это предусмотрено нормами Закона "О платежах в платежных системах", согласно которым возможны различные способы оплаты – банковской картой, QR-кодом, наличными деньгами. А если предприниматель осуществляет свою деятельность в месте, где есть интернет, то он обязан принимать безналичный платеж, как способ оплаты, и при этом выбивать фискальный чек. К слову, чек должен выбиваться в любом случае", — отметила сотрудник Комитета госдоходов.

Итак, за отказ принимать платеж с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. При первом выявленном факте выдвигается предупреждение. При повторном нарушении накладывается штраф.

"На малый бизнес накладывается штраф в размере 40 МРП, сегодня это равно почти 148 тысячам тенге. В отношении среднего бизнеса ­– штраф в размере 60 МРП, что равно порядка 222 тысячам тенге. Но надо отметить, что представители среднего предпринимательства всегда работают вбелую, они принимают платежи в любом легальном виде и выдают клиентам чеки. А вот за представителями малого бизнеса бывают такие нарушения, например, люди жалуются на продавцов магазинов у дома", — сказала Асемгуль Мустафина.

Оставить жалобу в таких случаях следует в территориальный орган госдоходов, составив письменное обращение с указанием адреса нарушителя. Также обращение можно оставить в мобильном приложении eOtinish Дальнейшие меры будут принимать ответственные службы.