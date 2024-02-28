  • 28 Февраля, 14:17
  • BAIGENEWS

Противопаводковые мероприятия начали проводить на трассах СКО

Сегодня, 12:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istockphoto.com Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
111
Фото: istockphoto.com

На автодорогах республиканского значения Северо-Казахстанской области дорожники начали проводить противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Дорожники сообщили, что принялись за очистку водопропускных труб и каналов под мостами на автодороге А-1 "Астана-Петропавл".

Также они организовали круглосуточное патрулирование республиканских трасс, а паводкоопасные участки взяли под контроль.

В КазАвтоЖоле отметили, что для работ по зимнему содержанию на данной автодороге мобилизовано 105 единиц специальной техники и 250 человек персонала. Работы ведутся круглосуточно.

"Дорожники очищают дорожное полотно от снега и в целях предотвращения гололеда проводят подсыпку песко-соляной смеси и химреагентов. За зиму было израсходовано 2600 кубометров песка, 700 тонн технической соли и 260 тонн химреагентов", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх