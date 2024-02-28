Противопаводковые мероприятия начали проводить на трассах СКО

На автодорогах республиканского значения Северо-Казахстанской области дорожники начали проводить противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Дорожники сообщили, что принялись за очистку водопропускных труб и каналов под мостами на автодороге А-1 "Астана-Петропавл".

Также они организовали круглосуточное патрулирование республиканских трасс, а паводкоопасные участки взяли под контроль.

В КазАвтоЖоле отметили, что для работ по зимнему содержанию на данной автодороге мобилизовано 105 единиц специальной техники и 250 человек персонала. Работы ведутся круглосуточно.