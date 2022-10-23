Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре

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Родительские чаты пестрят сообщениями с просьбой предупредить детей о том, чтобы те не разговаривали с незнакомцами, не садились к ним в машины и не помогали искать котят.

В Павлодаре родителей шокировала очередная рассылка звуковых сообщений, где взрослых просят встречать своих детей из школы. Паблики в соцсетях утверждают: на этот раз рассылка — не фейк, а случаи реальные, передаёт BaigeNews.kz.

В звуковых сообщениях неизвестная женщина рассказывает о том, как к её сыну подошел незнакомец в маске и сначала предложил конфеты, а потом сесть к нему в ГАЗель. В другом звуковом сообщении вспоминается случай, который, по словам автора, произошёл в Экибастузе, где двое мальчиков взяли конфеты у незнакомцев.

Паблик vseobovsem_pvl в Instagram разыскал свидетелей переписки в родительском чате.

Павлодарка по имени Марина в своем видеообращении рассказала, что её внучку, которая учится в школе №42, недавно напугала странная женщина.

"В расписании у детей стояло шесть уроков, а после шестого урока я всегда встречаю внучку, но вчера уроков было пять и девочка шла одна. В тёмном переулке, где расположена стройка по дороге к частному сектору, в сторону улицы Первое мая, есть очень тёмный проход. Там остановила мою девочку женщина, показала в телефоне ей котёнка: "Девочка, ты видела этого котёнка? Давай поищем". Мой ребёнок сказал, что с чужими людьми не общается и убежал", — рассказала павлодарка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВСЕ обо ВСЕМ ПАВЛОДАР (@vseobovsem_pvl)

В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали шокирующие рассылки.