open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре
funart.pro Сегодня, 09:52
148
Фото: funart.pro

Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре

Родительские чаты пестрят сообщениями с просьбой предупредить детей о том, чтобы те не разговаривали с незнакомцами, не садились к ним в машины и не помогали искать котят.

В Павлодаре родителей шокировала очередная рассылка звуковых сообщений, где взрослых просят встречать своих детей из школы. Паблики в соцсетях утверждают: на этот раз рассылка — не фейк, а случаи реальные, передаёт BaigeNews.kz.

В звуковых сообщениях неизвестная женщина рассказывает о том, как к её сыну подошел незнакомец в маске и сначала предложил конфеты, а потом сесть к нему в ГАЗель. В другом звуковом сообщении вспоминается случай, который, по словам автора, произошёл в Экибастузе, где двое мальчиков взяли конфеты у незнакомцев.

Паблик vseobovsem_pvl в Instagram разыскал свидетелей переписки в родительском чате.

Павлодарка по имени Марина в своем видеообращении рассказала, что её внучку, которая учится в школе №42, недавно напугала странная женщина.

"В расписании у детей стояло шесть уроков, а после шестого урока я всегда встречаю внучку, но вчера уроков было пять и девочка шла одна. В тёмном переулке, где расположена стройка по дороге к частному сектору, в сторону улицы Первое мая, есть очень тёмный проход. Там остановила мою девочку женщина, показала в телефоне ей котёнка: "Девочка, ты видела этого котёнка? Давай поищем". Мой ребёнок сказал, что с чужими людьми не общается и убежал", — рассказала павлодарка.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ВСЕ обо ВСЕМ ПАВЛОДАР (@vseobovsem_pvl)

 

В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали шокирующие рассылки.

"По данному факту проводится проверка. О результатах сообщим дополнительно", — отметили в пресс-службе ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #школьники #безопасность
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:52
148
Поделитесь:
Наверх