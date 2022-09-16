Прошёл период стагнации - депутаты о поправках в Конституцию

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Сегодня депутаты обеих палат парламента - мажилиса и сената приняли поправки по однократному семилетнему сроку президентства и возвращению столице прежнего названия Астана, передаёт BaigeNews.kz. После совместного заседания депутаты поделились своим мнением по этому поводу.

"Однократность президентсткого срока - это, безусловно, один из решительных демократических, поистине исторических шагов, которые сегодня делает наше государство. И в этом вопросе демократизации, однократности президентского срока мы будем являться лидерами в Центральной Азии, мы показываем пример другим странам, как следует относиться к избирательному процессу. Поэтому, надеемся, что такой подход сделает нашу политическую систему более стабильной, действительно её реформирует. И, то, что сегодня глава государства обозначает - сильный парламент, президент - все ветви власти будут работать гармонично", - считает депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Мажилисвумен Наталья Дементьева уверена, что Казахстан идёт к демократизации, хоть и есть те, кто против этой поправки.

"Любые перемены идут со скрипом. Давайте верить в лучшее, и мы, прежде чем внести эту норму, всё-таки руководствовались определённым пониманимем и шагами, которые с момента своего вступления в должность предпринимает наш президент. Поэтому я считаю, мы должны доверять его решениям, беспрецедентным мерам. Я думаю, народ прекрасно понимает и трансформирует своё сознание уже сейчас. Давайте учиться жить по-новому. Период стагнации уже прошёл, период регресса прошёл. Давайте прогрессировать. Ведь многие страны выбирают президента один раз на определённое количество времени: Мексика, Армения, Южная Корея и т.д." - сказала Наталья Дементьева.

Оптимальным считает семилетний срок депутат Юрий Жулин.

"Эти реформы действительно призваны создать предпосылки, чтобы в нашем обществе всё-таки демократические принципы и нормы стали традициями. Чтобы они стали политической культурой. Пока мы, к сожалению, в начале пути. Даже в том, что президент ранее внёс поправку о запрете своим родственникам занимать высшие политические должности. На данном этапе это правильная норма. Может, в будущем, когда мы придём к тому, что народ не позволит этого делать элите, эта норма из Конституции и будет вновь рассмотрена. Чтобы не закрывать дорогу талантливым, профессионалам. Но сейчас это необходимая норма", - сказал Юрий Жулин.

Казахстан перешел к новой демократической модели

Однократность президентского срока позволит исключить монополизацию власти.

"Это большая проблема была для нашего общества, которая и привела ко многим печальным событиям - в январе, в частности. Поэтому сегодня это посыл и элитам, и всему обществу в том, что власть сменяема, избираема. Будем надеяться, что в ближайшем будущем это станет нашей традицией. Выборы, которые сегодня будут проходить и на уровне акимов, маслихатов, парламента, президента, они должны сформировать эту культуру, воспитать и создать условия, чтобы появилась плеяда лидеров с абсолютно новым мышлением. Это сейчас самая главная задача для нашей страны. Чтобы появились политики, которые будут слушать, слышать народ и воплощать в жизнь его требования", - отметил он.

Семь лет - это достаточный срок, в течение которого можно выполнить все свои обещания, считает мажилисвумен Вера Ким.

"В том числе зная о том, что это единственный шанс быть президентом, он выполнит все свои предвыборные обещания. И действительно, ответственность перед населением высока. Я поддерживаю семилетний единоразовый срок. Некоторые против, на мой взгляд, потому что не очень хорошо понимают эту трактовку и думают, что норму можно изменить. Но я хочу заверить, что эта норма будет неизменна, как и наша территориальная целостность, независимость", - сказала Вера Ким.

Её слова подтвердил министр юстиции Канат Мусин - положение о сроках пребывания президента на своем посту и длительность этого срока заложены той части Конституции, которая является неизменной.