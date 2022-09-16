Казахстан перешел к новой демократической модели

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Депутаты парламента Казахстана проголосовали за однократность президентского срока, передаёт BaigeNews.kz. Единогласным решением сенаторы и мажилисмены в двух чтениях приняли Закон "Об изменении и дополнении в Конституцию РК".

Предложение Касым-Жомарта Токаева ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания депутаты поддержали сегодня на совместном заседании.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем был разработан соответствующий проект закона.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин представил проект закона и отметил, что документ предусматривает внесение изменений в пять статей и дополнение одной статьи. В целом поправки состоят из трёх блоков.

"Предложенная конституционная новелла позволит значительно снизить риски монополизации государственной власти. Данная норма будет применятся к лицам, избранным президентом на семилетний срок, после вступления настоящего проекта закона. Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий президента и ограничение по его избранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий президента", - сообщил Канат Мусин.

Законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

Документ отправлен на подпись президенту.