Прорыв дамбы в Орске: опасности для Казахстана нет, заявило МЧС РК

МЧС Казахстана сделало заявление в связи с прорывом дамбы в российском городе Орск в Оренбургской области, передает BaigeNews.kz.

"Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС Казахстана на прямой связи с ЦУКС МЧС РФ. Происходит оперативный обмен информацией в круглосуточном режиме. Прорыв плотины в Орске находится на востоке Оренбургской области ближе Костанайской области. Дамба, которую прорвало в старом городе, опасности для ЗКО на данный момент не представляет. Ситуация на контроле", — сообщили в МЧС Казахстана.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления.

В оперативных службах заявили, что в зону подтопления могут попасть порядка четырех тысяч частных жилых домов, в которых могут проживать до 10 тысяч человек.