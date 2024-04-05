Дамбу прорвало в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах, передаёт BaigeNews.kz.

"В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления", - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах добавили, что в зону подтопления могут попасть порядка четырёх тысяч частных жилых домов. В домах могут проживать до 10 тысяч человек.

По данным правительства Оренбургской области, в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть ПВР.



Как уточнили в МЧС, спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы.

"Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом", - сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.

"Место сбора для эвакуации жителей - улица Крайняя", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Орске возникла угроза прорыва дамбы. Жителям нескольких улиц власти порекомендовали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. В городе введён режим ЧС. Туда прибыли спасательные отряды из Москвы и следуют спасатели из Перми.