Пропускной режим ввели на дороге между Медеу и Шымбулаком в Алматы

Камнепад произошёл на дороге "Медеу-Шымбулак" в Алматы. Для ликвидации последствий ЧП установлен пропускной режим въезда на этот участок, передаёт BaigeNews.kz.

"До запуска канатной дороги 1 ноября въезд будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 9:00, с 12:00 до 14:30 и после 18.00", - сообщили в акимате города.

После запуска канатной дороги въезд будет разрешён для водителей электромобилей и такси до 9:00 и после 18:00. С 13:00 до 14:00 проехать по дороге сможет только спецтранспорт технических служб. При этом пеший проход будет доступен по студенческой тропе.

Ограничения продлятся до 1 декабря.