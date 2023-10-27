Пропускной режим ввели на дороге между Медеу и Шымбулаком в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Камнепад произошёл на дороге "Медеу-Шымбулак" в Алматы. Для ликвидации последствий ЧП установлен пропускной режим въезда на этот участок, передаёт BaigeNews.kz.
"До запуска канатной дороги 1 ноября въезд будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 9:00, с 12:00 до 14:30 и после 18.00", - сообщили в акимате города.
После запуска канатной дороги въезд будет разрешён для водителей электромобилей и такси до 9:00 и после 18:00. С 13:00 до 14:00 проехать по дороге сможет только спецтранспорт технических служб. При этом пеший проход будет доступен по студенческой тропе.
Ограничения продлятся до 1 декабря.
"В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров). Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год. Весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливнёвой системы и ремонту дорожного полотна", - уточнили в акимате.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре