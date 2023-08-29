Пропускал грузовики за 50 тысяч тенге: чиновник заключен под стражу

Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным департаментом КНБ пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

По информации агентства по противодействию коррупции, при посредничестве своего доверенного лица чиновник на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области.