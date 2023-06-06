- Шесть детей в возрасте до 11 лет стали жертвами финпирамид в стране 11:26 175
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 11:05 204
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 10:57 183
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 10:49 202
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 10:48 282
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 10:33 249
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 10:16 336
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 10:09 490
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 09:48 313
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 09:00 573
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 08:23 578
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 08:02 532
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 07:43 429
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06:28 352
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 05:38 685
- В WhatsApp появится новая функция 04:56 660
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 03:33 557
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 02:04 555
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 01:17 566
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 00:02 472
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 556
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 1077
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 608
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 556
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 603
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 1337
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 597
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 723
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 889
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 563
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 699
- Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене 05.06.2023 1037
- МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер" 05.06.2023 595
- Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов 05.06.2023 774
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1071
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 792
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 987
- Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений 05.06.2023 622
- Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев 05.06.2023 777
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 483
- Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы 05.06.2023 794
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 920
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 05.06.2023 720
- В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ 05.06.2023 709
- Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки 05.06.2023 3821
- Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами 05.06.2023 827
- Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане 05.06.2023 915
- Опасную инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка в ЗКО 05.06.2023 800
- Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации 05.06.2023 822
- Новый рейс в Анталью запустили из Астаны 05.06.2023 754
- Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ 05.06.2023 823
- Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список 05.06.2023 610
- Кыргызские СМИ сообщают о массовых задержаниях в Бишкеке 05.06.2023 988
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1964
- Два района Астаны остались без воды ночью 05.06.2023 766
- Фильм Айсултана Сеитова попал в конкурсную программу фестиваля в Шанхае 05.06.2023 550
- Режим ЧС планируют вводить в Казахстане в случае наплыва иностранцев в поисках убежища 05.06.2023 1835
- Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага 05.06.2023 551
- Всё больше казахстанцев отказываются от летнего отпуска из-за нехватки денег 05.06.2023 753
- Больше педагогов, меньше кассиров. Какие профессии выбирают казахстанские выпускники 05.06.2023 590
- Павлодарец рекламировал оружие в Instagram 05.06.2023 574
- Казахстанцы стали есть меньше мяса 05.06.2023 884
- Владельца Жезказганской и Балхашской ТЭЦ оштрафовали на 27 млн тенге 05.06.2023 859
- Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау 05.06.2023 1176
- Акорда опубликовала рабочий график президента на предстоящую неделю 05.06.2023 708
- В правительстве отреагировали на жалобы о качестве строительства в стране 05.06.2023 654
- Утверждены правила начисления должностного оклада госслужащих по стажу работы 05.06.2023 745
- Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года 05.06.2023 722
- SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения 05.06.2023 614
- Теплотрасса загорелась в Павлодаре 05.06.2023 650
- Предприниматели своими силами заасфальтировали дорогу в Уральске 05.06.2023 693
- Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области 05.06.2023 1007
- Экипировка Елены Рыбакиной вошла в ТОП на "Ролан Гаррос" 05.06.2023 1058
- Выпускники скинулись и подарили дом многодетной семье в Туркестанской области 05.06.2023 2573
- Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане 05.06.2023 1237
- Мужчина облизывал манекен в ТРЦ Астаны 05.06.2023 2542
- Казахстанку будут судить за жестокое отношение к сыну 04.06.2023 1201
- Китайский военный корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе 04.06.2023 965
- Собственное водохранилище может появиться в Павлодарской области 04.06.2023 795
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2097
- LOADING...
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz
Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz, передёт BaigeNews.kz.
Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища, и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: "Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца".
МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства.
"Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договора, ждать определенное время", - сообщили в МВД.
"Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, - отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК, - К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг были получены через внешние платформы. В целом, вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства получения госуслуг и обеспечение их доступности.
Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг - "Регистрация по месту жительства" в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в данном направлении".
Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.
-
Trend news
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1067
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 789
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 920
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1963
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2094
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 736
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1284
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 2862
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 904
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1431
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1234
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1053
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 2998
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1090
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1160
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1226
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1666
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4208
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2115
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1113
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1422
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2276
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1673
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1805
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2027
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2632
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2006
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1545
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6908
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1439
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3388
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5337
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1463
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2624
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2702
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11610
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2029
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14845
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1769
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1515
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2424
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2482
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2230
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2256
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42608
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5872
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2947
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2515
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11310
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2851
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1962
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2727
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2001
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2675
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1856
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3042
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1745
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2115
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2015
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2137
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17028
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2372
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2098
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5284
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3296
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3355
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4951
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7096
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3401
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2377
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5771
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4071
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4767
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3899
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 3672
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2698
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2548
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2640
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2413
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7889
-
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 986
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 483
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 805
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 895
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 953
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 929
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1003
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 953
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 965
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1199
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1115
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 873
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 894
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 993
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 907
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 933
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 926
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1124
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1464
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1410
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2276
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1615
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1599
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2006
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1278
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1426
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1386
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1417
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1620
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1443
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1844
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1822
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2204
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1767
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1827
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1897
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2657
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2974
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2260
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1825
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2774
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2330
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2445
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2877
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2797
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2375
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2779
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2384
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2663
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2573
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2786
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3029
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2634
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2957
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2609
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2598
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2618
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2894
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2918
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2763
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3066
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2971
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2904
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5413
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3622
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3650
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3901
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3897
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3679
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3635
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4852
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3585
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3853
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4224
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4064
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4114
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3772
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4316
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3908
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 4274