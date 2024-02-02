Промышленность должна быть оцифрована – Мусин

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на ежегодном форуме Digital Almaty рассказал о том, какие проекты в скором времени презентуют в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметил Багдат Мусин, в этом году форум посвящен цифровизации промышленных секторов экономики.

"Промышленность должна быть оцифрована. Это не дань тренду и не дань моде, это именно - конкурентоспособность. Экологическим кодексом предусмотрено, что предприятия, которые выпускают озоноразрушающие вещества в атмосферу, должны устанавливать у себя определенные датчики, которые в режиме реального времени передают информацию в центральную базу данных. То есть мы должны обеспечить контроль всей экологической ситуации на всех промышленных предприятиях. На сегодня эта система уже создана, и поэтапно шаг за шагом подключается предприятие за предприятием. На сегодня уже около 20 предприятий подключено", - сказал министр.

Он подчеркнул, что эти датчики разрабатываются в Казахстане.

"Также у нас есть наработки по созданию SCADA-системы. Раньше мы закупали эти системы из-за границы. Сегодня есть несколько казахстанских решений, и одно из них – фейсплейт. На всей нашей энергосистеме устанавливается казахстанская разработка", - сказал Мусин.

Глава Минцифры отметил, что примеров того, что в стране, стали внедрять казахстанские разработки - очень много.