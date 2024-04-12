Прокуроры создали бот для выявления нарушений прав детей в Павлодаре

Для выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымогательств и других нарушений прав детей прокуроры в Павлодаре разработали Telegram-бот SafeChild, передаёт BaigeNews.kz.

В нём дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.