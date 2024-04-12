  • 12 Апреля, 18:36
  • BAIGENEWS

Прокуроры создали бот для выявления нарушений прав детей в Павлодаре

Сегодня, 18:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
69
Фото: baigenews.kz

Для выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымогательств и других нарушений прав детей прокуроры в Павлодаре разработали Telegram-бот SafeChild, передаёт BaigeNews.kz

В нём дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.

"Жителей и гостей Павлодара призываем сообщать о случаях противоправных действий в отношении детей в бот @safe_child_bot", - сообщили в прокуратуре.

 

Самое читаемое

Наверх