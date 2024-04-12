Прокуроры создали бот для выявления нарушений прав детей в Павлодаре
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
69Фото: baigenews.kz
Для выявления и пресечения фактов буллинга, насилия, вымогательств и других нарушений прав детей прокуроры в Павлодаре разработали Telegram-бот SafeChild, передаёт BaigeNews.kz.
В нём дети либо другие лица могут анонимно информировать о таких фактах с приложением фото и видеоматериалов.
"Жителей и гостей Павлодара призываем сообщать о случаях противоправных действий в отношении детей в бот @safe_child_bot", - сообщили в прокуратуре.