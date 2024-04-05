Прокурор по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам

Гособвинитель по делу об убийстве Салтанат Нукеновой обратилась к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Помощник прокурора Айжан Аймаганова опубликовала на своей странице в Instagram видео.

"Я являюсь старшим помощником прокурора Астаны. В настоящее время поддерживаю государственное обвинение по уголовному делу, которое вызвало общественный резонанс. В связи с тем, что в социальных сетях от моего имени создаются фейковые аккаунты, я решила сделать общедоступным свой личный аккаунт в Instagram. У меня не было публикаций, но по мере возможностей я постараюсь быть открытой и полезной", – сказала Айжан Аймаганова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zhakiti

Ранее сообщалось о том, что в Instagram появилась фейковая страница гособвинителя по делу Бишимбаева. На ней свыше 15 тысяч подписчиков.