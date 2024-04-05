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Прокурор по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам

Сегодня, 21:51
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instagram.com/zhakiti Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
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Фото: instagram.com/zhakiti

Гособвинитель по делу об убийстве Салтанат Нукеновой обратилась к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Помощник прокурора Айжан Аймаганова опубликовала на своей странице в Instagram видео.

"Я являюсь старшим помощником прокурора Астаны. В настоящее время поддерживаю государственное обвинение по уголовному делу, которое вызвало общественный резонанс. В связи с тем, что в социальных сетях от моего имени создаются фейковые аккаунты, я решила сделать общедоступным свой личный аккаунт в Instagram. У меня не было публикаций, но по мере возможностей я постараюсь быть открытой и полезной", – сказала Айжан Аймаганова.
 
 
 
 
 
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Публикация от @zhakiti

Ранее сообщалось о том, что в Instagram появилась фейковая страница гособвинителя по делу Бишимбаева. На ней свыше 15 тысяч подписчиков.

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