Фейковая страница прокурора по делу Бишимбаева быстро набирает популярность в Instagram

Фейковая страница гособвинителя по делу Бишимбаева набрала в социальной сети Instagram свыше 15 тыс подписчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

В социальной сети Instagram обнаружена страница под наименованием "aijan.aimaganova". На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя.

"Кроме того на странице имеется следующее обращение "Дорогие Казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных Людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать Вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть Вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные.