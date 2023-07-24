Производство кумыса механизировал фермер из ЗКО

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Фермер из Западно-Казахстанской области одним из первых в регионе механизировал процесс доения кобыл. В его хозяйстве установлено специальное оборудование. Теперь сельчанин планирует открыть кымызхану и снабжать целебным напитком жителей областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Хозяйство Мырзабая Боранбаева можно назвать уникальным. Он коневод в шестом поколении. Вот уже 40 лет разводит породу лошадей "Нарын". Ежедневно кобылы здесь приносят хорошие удои.

"В день мы доим кобыл по 4 раза. Одна может давать до 10 литров молока. Чтобы приручить одну кобылу к автоматизированной доильной машине, уходит примерно неделя", - рассказал работник хозяйства Тенизбай Боранбаев.

Сейчас в стойле 20 дойных кобыл. Процесс доения полностью механизирован. Очень важно соблюдать технологию, говорит глава крестьянского хозяйства.

"Саумал – как материнское молоко можно сказать. Его пить полезно. В свежем виде. Ну где-то до часа оно - саумал. Дальше уже превращается в молоко, дальше уже кислит и кумыс получается. По степени выдержки кумыс тоже различается – тай кумыс, куна кумыс, бести кумыс", - отметил житель Бокейординского района Мырзабай Боранбаев.

Фермер делает кумыс, следуя традиционному методу. И считает, что пить его нужно в свежем виде. Бутилированные напитки, представленные на прилавках, не приветствует.

"Кумыс нужно пить обогащенным кислородом. Кумыс нельзя держать в покое. Это не напиток как кока-кола или лимонад. С прилавка взял и сразу выпил. Культуру питья надо знать. Взбалтывать надо как следует. Потом уже специальные мастера должны подавать", - добавил фермер.

Кумыс местного фермера уже по достоинству оценили на международной выставке. Продукцию, которую Мырзабай Боранбаев представил на конкурсе, получила главный приз. Возможности у хозяйства большие, признается животновод. Если спрос на полезный напиток возрастет, то он готов открыть в городе кымызхану.