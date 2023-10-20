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Программу Kids go free планируют расширить в Казахстане

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baigenews.kz Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: baigenews.kz

Изменения в программе Kids go free анонсировал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня программа бесплатного перелёта детей внутри страны возможна до 18 лет, без ограничения количества детей, но в сопровождении родителей либо представителей, опекунов. Идея была заложена, чтобы развивать семейный туризм. Сейчас спрос и количество детей, которые предпочитают отдыхать в лагерях либо выезжают в другой регион на экскурсию со своим классным руководителем или вожатым, растёт. Программа Kids go free – бесплатный перелёт детей - будет распространена на детские группы в сопровождении одного взрослого руководителя, независимо от того родитель он или классный руководитель", - сказал вице-министр, отметив что предложение обсуждено с депутатами парламента.

Ранее сообщалось о том, что в первом полугодии участники программы Kids go free сэкономили 26 миллионов тенге. 300 семей воспользовались этой возможностью.

 

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