Программу Kids go free планируют расширить в Казахстане
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Изменения в программе Kids go free анонсировал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня программа бесплатного перелёта детей внутри страны возможна до 18 лет, без ограничения количества детей, но в сопровождении родителей либо представителей, опекунов. Идея была заложена, чтобы развивать семейный туризм. Сейчас спрос и количество детей, которые предпочитают отдыхать в лагерях либо выезжают в другой регион на экскурсию со своим классным руководителем или вожатым, растёт. Программа Kids go free – бесплатный перелёт детей - будет распространена на детские группы в сопровождении одного взрослого руководителя, независимо от того родитель он или классный руководитель", - сказал вице-министр, отметив что предложение обсуждено с депутатами парламента.
Ранее сообщалось о том, что в первом полугодии участники программы Kids go free сэкономили 26 миллионов тенге. 300 семей воспользовались этой возможностью.
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