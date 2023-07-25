300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free

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С начала года участники программы Kids go free сэкономили 26 миллионов тенге.

Государство обеспечило бесплатные авиабилеты для более 600 детей. Это позволило семьям сэкономить 26 миллионов тенге, а отечественным туроператорам реализовать туристские пакеты на сумму 114 миллионов тенге. Это значит, что каждый вложенный государством один тенге вернулся в экономику по четыре тенге, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании Kazakh Tourism.

В июне самым топовым направлением стал Алаколь. Семейный отдых на двух побережьях озера выбирали в 30 процентах из всех турпакетов за июнь. При этом, перелеты осуществлялись в равной степени, как на Урджар, так и на Ушарал.

Отмечается, что в прошлом году завершились работы по реконструкции аэропортов в указанных населенных пунктах, что позволяет теперь принимать крупногабаритные борта по типу Embraer EMB 120ER, Fokker 50 и другие.

В топ популярных направлений по Kids go free в июне также входят Алматы и Туркестан, 27 процентов и 19 процентов соответственно. Следом идут побережья Каспийского моря, а также города Астана и Шымкент.

В нацкомпании рассказали, что самое большое количество детей в одном туре за июнь – пять детей. Тур продолжительностью четыре дня (три ночи) был реализован из Астаны в Алаколь (Урджар) на сумму 434 тысяч тенге, а сэкономленные авиабилеты для детей составили – 96 тысяч тенге, то есть семья сохранила 22 процента бюджета на отдых.