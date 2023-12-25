Проезд в автобусах подорожает в Павлодаре с 1 января
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Проезд в общественном транспорте Павлодара станет дороже с нового года. При оплате безналичным способом стоимость повысится на 20 тенге и составит 100 тенге, наличными – будет сразу на 70 тенге дороже, то есть 200 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в городском акимате, повышение тарифа необходимо для качественного функционирования действующих автопредприятий.
"Это позволит направлять денежные средства на развитие общественного транспорта, улучшение сервиса пассажирских перевозок и обновление подвижного состава. Благодаря введению дифференцированного тарифа с декабря 2022 года автоперевозчиками приобретены 110 автобусов большого класса, что существенно увеличило регулярность движения на маршрутах №№ 10, 11, 21, 22, 40, 55, 57, 1, 2, 9, 18. Следующим этапом планируется обновление в 2024 году оставшихся маршрутов – №№ 003, 3, 115, 126, 1, 1э, 2, 9, 18, 27", - сообщили в акимате города.
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