Проезд в автобусах подорожает в Павлодаре с 1 января

Проезд в общественном транспорте Павлодара станет дороже с нового года. При оплате безналичным способом стоимость повысится на 20 тенге и составит 100 тенге, наличными – будет сразу на 70 тенге дороже, то есть 200 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в городском акимате, повышение тарифа необходимо для качественного функционирования действующих автопредприятий.