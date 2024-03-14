Проезд по одной из дорог закрыли близ Алматы из-за снегопада

В Алматинской области перекрыли движение в горной местности из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"С 20:00 в связи с ухудшением дорожно-метеорологических условий (обильное выпадение осадков в виде снега и понижение температуры) ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта на дороге республиканского значения: "Подъезд к турбазе Алма-тау" с 0 км (с.Бесагаш) по 15 км. (с.Табаган)", - говорится в сообщении.