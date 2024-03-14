Снегопад блокировал работу аэропорта Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы из-за сильного снегопада аэропорт перестал принимать рейсы, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы из Алматы в Шымкент, Астану, Актау, Атырау, Караганду, Урумчи, Пекин, Дели, на прибытие - из Астаны, Шымкента, Тараза и Урумчи.
В воздушной гавани объяснили, что из-за сложных погодных условий невозможно производить противообледенительную обработку судов.
"До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы", - сообщили в аэропорту.
В авиакомпании Air Astana подтвердили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (снегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из города. Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата денег и перебронировании билетов нужно обращаться по месту их приобретения.
Самое читаемое
- Торговцы уходящего под снос вещевого рынка в Кокшетау бьют тревогу
- Китайская компания предложила новый способ производства электроэнергии в Казахстане
- В Алматы начали снос жилого комплекса в горной местности
- Землетрясение произошло в 500 км от Алматы
- 100 млн тенге похитили у бабушки в Петропавловске