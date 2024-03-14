Снегопад блокировал работу аэропорта Алматы

В Алматы из-за сильного снегопада аэропорт перестал принимать рейсы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы из Алматы в Шымкент, Астану, Актау, Атырау, Караганду, Урумчи, Пекин, Дели, на прибытие - из Астаны, Шымкента, Тараза и Урумчи.

В воздушной гавани объяснили, что из-за сложных погодных условий невозможно производить противообледенительную обработку судов.

"До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы", - сообщили в аэропорту.

В авиакомпании Air Astana подтвердили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (снегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из города. Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата денег и перебронировании билетов нужно обращаться по месту их приобретения.