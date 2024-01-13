Проект переселения граждан из города в село запустит акимат ЗКО

В Западно-Казахстанской области запустят пилотный проект "Из города в село", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Проект реализуется с целью переезда населения из города в сельскую местность.

"Это проект стартует с целью обосновать молодёжь на родной земле, возродить дым родного очага, не оставлять бесхозными наши сёла и модернизировать их. Мы со своей стороны оказываем максимальную поддержку гражданам, которые изъявят желание переехать в село, используя государственные программы и учитывая возможности местного бюджета. В прошлом году врачам, которые переехали в сельскую местность, была оказана финансовая помощь от 2,5 до 5 миллионов тенге. В этом году объём этих средств планируем увеличить до 8 миллионов тенге", - сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев на встрече с молодыми специалистами.

По данным акимата региона, в ЗКО за последние три года в сельскую местность переселено 3616 человек. В 2023 году по программе "С дипломом в село" трудоустроено 775 молодых специалистов.