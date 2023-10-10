Проект новой теплоэлектроцентрали презентовали Токаеву в Кызылорде

Новую теплоэлектроцентраль введут в эксплуатацию до конца 2025 года в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву во время рабочей поездки в Кызылординскую область был представлен проект новой теплоэлектроцентрали.

В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счёт иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.

По словам акима области Нурлыбека Налибаева, подготовка к строительству идёт полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

Действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.

Ознакомившись с проектом, Касым-Жомарт Токаев отметил его важность для укрепления энергетической безопасности страны. Глава государства поручил Правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Рабочая поездка началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района. Президент также ознакомился с проектом нового терминала аэропорта "Коркыт ата"