Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
139Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что в планах у Главы государства посещение села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встреча с сельскими тружениками. Также президент ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.
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