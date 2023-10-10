Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в планах у Главы государства посещение села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встреча с сельскими тружениками. Также президент ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.