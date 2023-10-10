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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

Сегодня, 12:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в планах у Главы государства посещение села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встреча с сельскими тружениками. Также президент ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

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