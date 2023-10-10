Глава государства посетил село имени Наги Ильясова

Рабочая поездка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил Президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.

Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь президент побеседовал с юными сельчанами.