О грядущих изменениях в аэропорту "Коркыт ата" проинформировали Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом нового терминала аэропорта "Коркыт ата", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о строительстве нового пассажирского терминала аэропорта "Коркыт ата".

Как доложил ему аким Жамбылской области Нурлыбек Налибаев, терминал будет построен за счёт частного спонсора, а затем передан в государственную собственность.

Он отметил, что стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге.

Также, по словам главы региона, в аэропорту, соответствующем международным стандартам, будут созданы все условия для обслуживания пассажиров.

Нурлыбек Налибаев отметил, что новый терминал будет сдан в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час, увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

Наряду с этим аким области отметил, что в Кызылорде в конце этого года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.