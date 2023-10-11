Проект нового Бюджетного кодекса презентован в мажилисе

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал комитету мажилиса по финансам и бюджету проект нового Бюджетного кодекса с сопутствующими ему поправками передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал мажилиса парламента.

Перед разработчиками документа стояло несколько задач, сообщил докладчик. Основная – упростить бюджетные процессы. Также создаётся методологическая основа управления государственными финансами, обеспечивается подотчётность доходной части бюджета, решаются системные недостатки государственных инвестиционных проектов.

Новый документ усиливает принципы бюджетирования, ориентированного на результат, и совершенствует инструменты управления результатами. Документ расширяет перечень документов для рассмотрения парламентом, что усиливает его роль в контролировании бюджета. При рассмотрении годового отчёта будут заслушиваться доклады руководителей крупных субъектов квазигоссектора, председателей Национального банка, Высшей аудиторской палаты и Верховного суда.

Сам Кодекс стал тоньше на четверть.

Для реализации нового Бюджетного кодекса будут приняты более 205 подзаконных нормативно-правовых актов. Предстоит разработать качественную нормативную основу. Сопутствующим законопроектом вносятся поправки в 26 законов. Отдельный блок поправок касается унификации механизмов государственно-частного партнерства. Закон "О концессиях" ставится на утрату.