Основы распределения бюджета хотят пересмотреть в Казахстане

Проект нового бюджетного кодекса правительство направило в парламент. Одной из новелл документа является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что новый экономический курс, обозначенный Главой государства в Послании народу Казахстана, требует актуализации подходов к формированию и реализации бюджетной политики.

"Новый Кодекс обеспечивает консолидацию всех финансовых потоков государства, строгое соблюдение бюджетных правил и подотчётность субъектов квазигоссектора. Бюджетный кодекс станет рамочным и гибким документом, определяющим основы распределения государственных финансов. Одной из новелл является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов", - сообщил он.

Кроме того, новый Кодекс закрепляет переход от индикативного к полноценному трёхлетнему планированию бюджета.