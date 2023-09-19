Основы распределения бюджета хотят пересмотреть в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Проект нового бюджетного кодекса правительство направило в парламент. Одной из новелл документа является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что новый экономический курс, обозначенный Главой государства в Послании народу Казахстана, требует актуализации подходов к формированию и реализации бюджетной политики.
"Новый Кодекс обеспечивает консолидацию всех финансовых потоков государства, строгое соблюдение бюджетных правил и подотчётность субъектов квазигоссектора. Бюджетный кодекс станет рамочным и гибким документом, определяющим основы распределения государственных финансов. Одной из новелл является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов", - сообщил он.
Кроме того, новый Кодекс закрепляет переход от индикативного к полноценному трёхлетнему планированию бюджета.
"Администраторам бюджетных программ предоставляется право самостоятельного перераспределения средств в определенных пределах. Что касается Национального фонда, то в соответствии с поручениями Главы государства, средства из него будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры, стратегические и общестрановые проекты. Министерству нацэкономики совместно с аппаратом правительства обеспечить внесение проекта нового Бюджетного кодекса в Парламент", - заявил глава кабмина.
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Убийство спортсменки в Актау: появилась видеозапись с места трагедии
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов