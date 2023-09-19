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Основы распределения бюджета хотят пересмотреть в Казахстане

Сегодня, 10:56
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: primeminister.kz

Проект нового бюджетного кодекса правительство направило в парламент. Одной из новелл документа является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что новый экономический курс, обозначенный Главой государства в Послании народу Казахстана, требует актуализации подходов к формированию и реализации бюджетной политики.

"Новый Кодекс обеспечивает консолидацию всех финансовых потоков государства, строгое соблюдение бюджетных правил и подотчётность субъектов квазигоссектора. Бюджетный кодекс станет рамочным и гибким документом, определяющим основы распределения государственных финансов. Одной из новелл является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов", - сообщил он.

Кроме того, новый Кодекс закрепляет переход от индикативного к полноценному трёхлетнему планированию бюджета.

"Администраторам бюджетных программ предоставляется право самостоятельного перераспределения средств в определенных пределах. Что касается Национального фонда, то в соответствии с поручениями Главы государства, средства из него будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры, стратегические и общестрановые проекты. Министерству нацэкономики совместно с аппаратом правительства обеспечить внесение проекта нового Бюджетного кодекса в Парламент", - заявил глава кабмина.

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