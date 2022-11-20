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Продуктовые ярмарки и ответственная молодёжь. Как прошли выборы на севере Казахстана
На избирательных участках в Петропавловске играла музыка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На многих из них были развернуты ярмарки, где люди покупали крупы, сахар, подсолнечное масло, картофель, морковь, кондитерские изделия по сниженным ценам стабфонда. Проезд сегодня в городском общественном транспорте был бесплатный. Маршруты были переполнены, но ходили по графику.
"Особый наплыв был утром. Потом затишье, а к вечеру снова. Люди делились хорошим настроением с нами. Это приятно", — сообщил председатель участковой избирательной комиссии №574 Михаил Ярышев.
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Данный участок распологался на базе средней школы № 14. Всего здесь числилось 1875 избирателей из них 14 - молодые люди, достигшие 18- летнего возраста и получившие право впервые проголосовать.
"Молодёжь удивила своей ответственностью. Все 14 выполнили свой конституционный долг ещё в первой половине дня. Для них у нас были предусмотрены небольшие подарки: канцелярские принадлежности с символикой выборов", — продолжает Михаил Александрович.
Мадина Абильмажинова одна из них. Голосовать она пришла ранним утром. По словам девушки, делать что –то впервые всегда интересно.
"Для меня было важным выполнить свой конституционный долг. Каждый голос определяет будущее нашего государства и хочется, чтобы оно было спокойным, стабильным, мирным и счастливым", — отметила Мадина.
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На избирательном участке №586, который был открыт на базе областной библиотеки им. С. Муканова, члены избирательной комиссии начали подготовку к выборам, когда на часах не было шести.
"И люди у дверей начали собираться в 6.30 утра, потому что торопились на работу. В семь часов прозвучал гимн и мы приступили к ответственному делу. В основном много народа было до одиннадцати утра. Потом затишье и снова стало многолюдно", — рассказала председатель комиссии избирательного участка № 586 Галина Александровна Митрофановна.
"Многие приходили целыми семьями с внуками. Заполняли бюллетени. И вместе с детьми подходили к урнам, объясняли, что к чему, подавая тем самым хороший пример", — продоложила член комиссии избирательного участка № 586 Асель Шайхислямова. – Также до полудня мы принимали заявления от людей с ограниченными возможностями, которые не смогли приехать на свои избирательные участки. К ним члены комиссии отправились сами. Таких граждан у нас было одиннадцать. Кроме того, звонили и приглашали домой те, кто не смог явиться по состоянию здоровья. К такой категории тоже шли навстречу. Всего на участке у нас 1281 человек, которые проживают в центре города. В основном это пожилые люди".
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После голосования многие отправлялись на ярмарку, которая была развёрнута здесь же. Приобрести продукты питания первой необходимости по сниженным ценам. Пенсионерка Галина Фёдоровна призналась, что это довольно приятный бонус. Купив гречку, рис и подсолнечное масло и с чувством исполненного долга она отправилась домой. Посмотреть, как работает данный участок приехала мобильный капитан наблюдателей областного филиала центра непартийного наблюдения в Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких.
"Мы уже не первый год работаем на выборах. Отслеживаем, чтобы наши наблюдатели были на участках и в случае каких –то непредвиденных ситуаций или нарушений, сообщали об этом. Курируем в Петропавловске 84 участка. Выборы прошли без сучка и задоринки. И это не может не радовать. Настроение у людей тоже было прекрасное, отмечали, что приходя на выборы выбирают стабильность".
По данным областной избирательной комиссии, в Северо-Казахстанской области работали 640 избирательных участков. Действовали 15 территориальных избирательных комиссий. Отдать свой голос на внеочередных выборах Президента РК получили право почти 387 тысяч жителей СКО, из них более 160 тысяч горожане. 245 североказахстанцев впервые отдали свой голос на выборах.
Завершили свою работу участки в 20 часов, после чего приступили к подсчёту голосов.
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