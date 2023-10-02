Продуктовые корзины получат нуждающиеся

В честь Дня пожилых людей и в преддверии Дня Республики продолжается благотворительная акция "Марафон добрых дел", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

По информации акимата, в Астане насчитывается около 180 тысяч семей, входящих в категорию особо нуждающихся. Согласно статистике, каждый год более 50 тысяч семей получают продуктовые наборы в рамках таких добрых инициатив.

В рамках марафона в течение двух дней свыше тысячи продовольственных корзин развезут жителям столицы из социально уязвимых слоев населения. Акция будет продолжена до конца года.

"Акимат города совместно с компанией Qazaq Oil продолжает свою благотворительную и масштабную акцию в рамках "Марафона добрых дел". Более 1000 семей, включая социально уязвимые группы населения, такие, как семьи с маленькими доходами, люди, находящиеся в трудной финансовой ситуации, многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с особенными потребностями, пенсионеры и неполные семьи получат продуктовые наборы. Это продолжение доброй традиции, которую организаторы проводят в городе. Стоимость одной продуктовой корзины превышает 35 тысяч тенге, а общий вес груза составляет более 40 тонн. Люди из категории нуждающихся могут обратиться в местные акиматы по месту своего проживания, чтобы быть включенными в список получателей. Волонтеры заботливо доставят эти корзины прямо до дверей их домов", — сообщил советник акима Астаны Куаныш Молдабек.

В продуктовые корзины весом почти 40 кг собрали товары первой необходимости, в том числе: мука, сахар, гречка, рис, макароны, сладости для детей.