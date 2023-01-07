Лента новостей
- В WhatsApp добавили функцию для обхода блокировок 02:15 65
- На двух рейсах поезда Алматы – Шымкент убрали вагоны "Тальго" 01:25 196
- Продлён срок приёма заявок на компенсацию по тенговым депозитам 00:53 247
- В Алматы проходит Рождественское богослужение 00:33 264
- Зона отдыха частично сгорела в Баянауле 06.01.2023 288
- Труп женщины нашли возле многоэтажки в Петропавловске 06.01.2023 476
- Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане 06.01.2023 278
- МИД Таджикистана опроверг причастность граждан страны к январским протестам в Казахстане 06.01.2023 377
- Димаш Кудайберген записывает клип с родственниками 06.01.2023 355
- Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве ГЭС 06.01.2023 420
- Как выглядит зимняя Астана. Фоторепортаж 06.01.2023 605
- Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане 06.01.2023 385
- "Клановость, олигархизация, коррупция, бюрократия" - политологи назвали главные причины январских событий 06.01.2023 490
- Скончался отец Баян Алагузовой 06.01.2023 1235
- Супергерои вышли на уборку улиц Алматы от снега 06.01.2023 424
- Айдар Жарылганов получил должность в администрации президента РК 06.01.2023 665
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 518
- Кайрата Келимбетова освободили от должности 06.01.2023 658
- Масштабное отключение газа и отопления в Шымкенте: ремонт завершён 06.01.2023 451
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 573
- Эпидситуацию по коронавирусу прокомментировала главный санитарный врач Казахстана 06.01.2023 446
- Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами 06.01.2023 444
- Займы на 873 миллиарда тенге выдали по программе 7-20-25 в Казахстане 06.01.2023 408
- В Казахстане не будут требовать ПЦР-тест с приезжающих из Китая 06.01.2023 557
- 80 машин застряли в снегу в Абайской области 06.01.2023 397
- "Казахстану придётся поставлять нефть через РФ" - российские СМИ 06.01.2023 537
- Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан 06.01.2023 5862
- Четвёртые сутки стоит на трассе в ВКО застрявший в снегу большегруз 06.01.2023 454
- Январские события: инкассатора обвиняют в убийстве грабителя в Алматы 06.01.2023 543
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 664
- Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Казахстана 06.01.2023 622
- На 25% повысили зарплаты казахстанским учителям с 1 января 06.01.2023 455
- В акимате Шымкента рассказали о новом пятом районе города 06.01.2023 635
- О ликвидации ОПГ и борьбе с мошенниками доложил Токаеву глава МВД 06.01.2023 458
- Наличными деньгами ежедневно пользуются 60% казахстанцев 06.01.2023 378
- Гранты до 1,2 миллиона тенге получили 12 тысяч молодых казахстанцев 06.01.2023 435
- Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ 06.01.2023 598
- Обучение в вузах может подорожать в Казахстане - МНВО 06.01.2023 624
- Четыре года искал отца - полицейские помогли воссоединиться семье из Аксу 06.01.2023 511
- Казахстан намерен превратиться в глобальный центр экономики будущего - Асет Иргалиев 06.01.2023 555
- 5-летний мальчик в Семее спас младших братьев и себя, вызвав пожарных 06.01.2023 434
- Водители окружили полицейских и требовали выпустить на закрытые трассы в Карагандинской области 06.01.2023 605
- Банкам могут запретить выплачивать дивиденды, если они получали помощь от государства 06.01.2023 451
- Агрессивный посетитель избил охранника торгового центра в Актобе 06.01.2023 630
- Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау 06.01.2023 594
- Режим "открытого неба" в Казахстане продлён на 5 лет 06.01.2023 600
- Дикому Арману продлили арест до 7 марта 2023 года 06.01.2023 737
- "Хотели сохранить наш красивый город" - алматинские волонтёры о своей работе во время январских событий 06.01.2023 468
- В Астане начались предварительные слушания по делу блогера Махамбета Абжана 06.01.2023 440
- Александр Данилов покинул должность замглавы МИОР 06.01.2023 626
- В Алматы ребёнок получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке 06.01.2023 779
- В Шымкенте произошло масштабное отключение газа и тепла из-за аварии 06.01.2023 529
- Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС передадут в квазигоссектор 06.01.2023 817
- 12 россиян эвакуировали спасатели из снежного плена в ВКО 06.01.2023 390
- Какие изменения произошли в системе обязательного соцстрахования, рассказали в Минтруда 06.01.2023 501
- Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% 06.01.2023 457
- Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий 06.01.2023 459
- 211 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 06.01.2023 441
- Презентацию Роналду в новом клубе смотрело больше зрителей, чем ЧМ-2022 06.01.2023 573
- Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена на трассе в Карагандинской области 06.01.2023 526
- 30 многоэтажек в Костанае отключат от теплоснабжения 06.01.2023 520
- В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла 06.01.2023 652
- На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение 06.01.2023 667
- Женщина с тремя детьми пострадали от угарного газа в Алматинской области 06.01.2023 519
- Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января 06.01.2023 5241
- Впервые за годы независимости авиапассажиропоток Казахстана побил рекорд 06.01.2023 856
- Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области 06.01.2023 922
- Открытый общественный диалог - профилактика по недопущению январских событий 06.01.2023 634
- Школьник из ВКО изобрел робота, "борющегося" с COVID-19 06.01.2023 1007
- Беременную жительницу Абайской области вызволили из снежного плена 05.01.2023 646
- Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу 05.01.2023 870
- Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости 05.01.2023 835
- Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве 05.01.2023 976
- Новый министр просвещения обратился к казахстанцам 05.01.2023 1074
- Проблемы с оплатой проезда в автобусах возникли в Астане 05.01.2023 1863
- 25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане 05.01.2023 711
- Январские события: в МИД Кыргызстана опровергли заявление генпрокурора Казахстана 05.01.2023 1522
- Несколько трасс перекрыты из-за бурана в Алматинской области 05.01.2023 751
- Рабочий погиб на предприятии в Карагандинской области 05.01.2023 833
- Казахстан сумел сохранить свою государственность - политолог Каукенов об итогах Кантара 05.01.2023 1227
Продлён срок приёма заявок на компенсацию по тенговым депозитам
Срок приёма заявок от казахстанцев на выплату компенсации по тенговым депозитам в размере 10% продлили до 10 февраля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Отбасы банк".
"Подписано постановление правительства по продлению срока приёма заявок по компенсации до 10 февраля 2023 года и изменения вступят в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщили в банке.
И пояснили, что компенсация выплачивается вкладчику по действующему на конец рабочего дня 23 февраля 2022 года депозиту при условии, что депозит был сохранён до 23 февраля 2023 года включительно.
Сообщалось, что по состоянию на 27 декабря 2022 года банки приняли заявки на получение компенсации по депозиту на 298,8 миллиарда тенге, что составляет 89% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством. По статистике, 71% счетов, претендующих на получение премии, это депозиты на сумму менее 100 тысяч тенге.
Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке.
-
Trend news
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 573
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 663
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 1460
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 43212
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1933
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 3140
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 740
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 1047
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1758
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1797
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 5160
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 7133
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1464
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1305
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 12263
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3464
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1947
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1460
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 4077
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7720
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 36278
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41732
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 2183
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 2019
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1910
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1804
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1576
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2874
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2232
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 112557
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 44207
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62365
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 2084
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13607
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7635
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2278
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2649
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46816
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25892
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2834
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2941
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 21020
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2546
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8463
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47975
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17550
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3962
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 6098
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3662
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4811
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 6070
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8872
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4434
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46983
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3774
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4637
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10688
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70515
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 14114
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 7125
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16762
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20772
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6608
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 4142
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 38041
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4569
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5465
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49907
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9772
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 14059
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5930
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57257
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 5050
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23592
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 12046
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6599
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 5143
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7689
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6711
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5474
-
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 517
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 635
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1416
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 1194
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1258
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 1178
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1500
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1657
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 2214
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3954
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3969
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3957
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2349
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2262
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2463
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2308
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2340
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2716
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3376
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 3160
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3684
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3561
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3442
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4499
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4406
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4760
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5235
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 5164
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5403
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5239
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5391
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 6049
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 6163
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6344
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6439
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 6092
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6606
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6309
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6373
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6373
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6538
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6874
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6552
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6798
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6928
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6944
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7119
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7603
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7871
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7699
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 8090
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7748
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7805
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7794
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7659
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 8113
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8407
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 8052
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26377
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8484
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 8200
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8232
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13493
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 9064
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17684
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15634
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15691
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16457
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 15117
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19699
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16296
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17827
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18951
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18374
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15859
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16395
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35782
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17511
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20690
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16475