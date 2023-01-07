Продлён срок приёма заявок на компенсацию по тенговым депозитам

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Срок приёма заявок от казахстанцев на выплату компенсации по тенговым депозитам в размере 10% продлили до 10 февраля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Отбасы банк".

"Подписано постановление правительства по продлению срока приёма заявок по компенсации до 10 февраля 2023 года и изменения вступят в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщили в банке.

И пояснили, что компенсация выплачивается вкладчику по действующему на конец рабочего дня 23 февраля 2022 года депозиту при условии, что депозит был сохранён до 23 февраля 2023 года включительно.

Сообщалось, что по состоянию на 27 декабря 2022 года банки приняли заявки на получение компенсации по депозиту на 298,8 миллиарда тенге, что составляет 89% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством. По статистике, 71% счетов, претендующих на получение премии, это депозиты на сумму менее 100 тысяч тенге.

Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке.