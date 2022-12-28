Компенсация по депозитам: банки приняли заявления почти на 300 миллиардов тенге

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1 января завершится срок подачи заявления на выплату компенсации по тенговым депозитам. По состоянию на 27 декабря банки приняли заявления на 298,8 миллиарда тенге, что составляет 89 поцентов от потенциальной суммы компенсации, положенной государством, передаёт Baigenews.kz

Актуальные данные предоставили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Размер премии по тенговым депозитам, открытым до 23 февраля 2022 года включительно - 10 процентов.

До окончания 2022 года казахстанцы ещё могут подтвердить своё согласие на получение компенсации, подав заявление в банк, где размещён депозит.

"Ещё не все вкладчики, которые могут претендовать на выплату премии, подали заявления в банки. Призываю казахстанцев использовать своё право на получение данной выплаты, даже если сумма компенсации невелика, тем более, что сам процесс подачи заявления занимает буквально несколько минут. Большинством банков эта услуга реализована в мобильных приложениях, либо на сайте БВУ. Выплаты компенсации начнутся после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке", – рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

По статистике, 71 процент счетов, претендующих на получение премии – это депозиты с суммой менее 100 тысяч тенге.