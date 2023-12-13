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Пробки образовались на трассах в пяти регионах Казахстана

Сегодня, 18:48
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Большое скопление транспорта наблюдается на республиканских трассах в Казахстане из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Пятые сутки в регионах наблюдаются обильные снегопады с резким понижением температуры, местами низовые метели и порывистый ветер. 

"Скопление автотранспорта произошло на республиканских трассах в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях", - сообщили в компании.

С начала зимнего сезона сотрудниками дорожной службы оказана помощь более 70 транспортным средствам, из них 12 машин размещены в тёплые боксы, 20 человек - в обогревательных пунктах.

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