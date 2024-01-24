Присваивать ИИН сразу после рождения планируют в Казахстане
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Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам связи, цифровизации и улучшения инвестиционного климата в сфере информатизации. В рамках него предусматривается присвоение ИИН новорожденным сразу после рождения - в течение первых 20 минут, передает BaigeNews.kz.
Эти меры необходимы, как считают депутаты, для того, чтобы снизить риск мошенничества и киднеппинга. Эта норма будет распространятся и на иностранных граждан, которые рождаются на территории Казахстана.
Также среди других нововведений предлагается установить требование для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения. В рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов предлагается определять размещение сетей связи и других объектов инженерной инфраструктуры (антенно-мачтовые сооружения, опоры совместного использования, опоры связи).
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести виртуального оператора связи.
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