Пришли на помощь братскому народу - казахстанский спасатель рассказал о своей работе в Турции

Фото: МЧС РК

Казахстанские спасатели, отправленные на подмогу турецким коллегам после разрушительных землетрясений, вернулись на родину. Они проделали титанический труд, спасая людей. За неполные две недели представители МЧС РК разобрали 250 тысяч кубометров завалов.

С 7 февраля они работали над ликвидацией последствий стихии в Газиантепе. В Турции побывали спасатели из Астаны и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

Подробнее о том, как наши соотечественники работали в Турции, рассказал корреспонденту BaigeNews.kz спасатель республиканского отряда МЧС РК Ильфрат Нурмухамедов.

– Расскажите о себе. Давно ли вы работаете в МЧС?

– Мне 22 года, я родом из Алматы. Пока не женат. Работаю спасателем при министерстве чрезвычайных ситуаций уже более двух лет. По поручению главы государства мы 7 февраля полетели помогать братской республике Турция. На сборы нам дали около часа, потом мы летели на специальном борте пять часов. На месте нас встретили представители казахстанского посольства в Турции, а там уже отправили на определённый участок работ.

– Как проходило взаимодействие с турецскими спасателями?

– Профессиональным спасателям не сложно взаимодействовать. Для слаженной работы не требовалось понимать язык друг друга. В редких случаях прибегали к помощи переводчиков или волонтёров, но большинство вопросов можно было решить примитивным языком жестов. Мне кажется, что наши спасатели более подготовленные, более обученные. Потому что у нас постоянные учения проходят на полигонах, разные сценарии прогоняем и совершенствуем себя. Отрабатывали и ликвидацию завалов, спасение из под них людей. Аварии техногенного характера изучали. Наша главная задача на таких тренировках – отточить навыки спасения людей, чтобы оказывать помощь максимально оперативно.

– Сколько человек удалось спасти?

– За все то время, что мы были в Турции, удалось спасти семь человек. В душу мне запала ситуация, когда мы доставали троих живых человек - отца и двух его взрослых сыновей. Они около трёх суток находились под завалами. Мы более 20 часов копали, добирались до них. Напряжённая работа, чувствуешь свою ответственность. Увы, не всегда, получается, спасти всех. Мы извлекли 88 человеческих тел.

– Как в таких ситуациях обеспечивается безопасность спасателей?

– Для нашей безопасности на уцелевшие здания устанавливались специальные устройства, которые должны были предупредить спасателей о приближающейся угрозе. Конечно, страх был. Все мы люди. Но мы пришли на помощь нашим братьям и сёстрам, мы были подготовлены к этому и физически, и психологически. В Турции мы провели 12 дней. Центр медицы катастроф установил палатку. Мы делились на три группы, работали по очереди. Восемь часов отдыхали, 16 часов работали. Первые три дня выкладывались по полной, трудились почти без перерывов. А после наш руководитель поделил нас на группы.

Перед тем как мы приходим на место и приступаем к работе, изучаем фронт работ. Смотрим, чтобы не было никаких опасных конструкций, проводов. Затем кинологический расчёт проверяет завалы, собаки ищут выживших и дают нам условный сигнал. На каждом объекте есть старшие группы. Именно им кинолог докладывает, где были обнаружены люди. А уже старшие делят работу между всеми группами, участвующими в расчистке завалов и спасении людей. Обязательно выбирают наблюдателя, который контролирует работу и следит за местностью. Если вдруг возникает опасность того, что какое-то здание может обрушиться, именно он предупреждает спасателей. Безопасность во время таких работ должна быть превыше всего.

– Какую технику и какие инструменты использовали в работе?



– Работа, которую мы проводим, требует осторожности и аккуратности, а иногда и хирургической точности. Мы используем специальные ломы, лопаты. Это даже ювелирные работы, своего рода. Уже после извлечения всех выживших, когда мы точно убедимся, что никого на данном участке нет – туда пускают бульдозеры и прочую тяжелую технику.

Напомним, число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 39,6 тысячи человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. По последним данным зарубежных СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тысячу.