Принять меры для привлечения инвесторов в сферу переработки отходов поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил разработать дополнительные механизмы для привлечения инвесторов в сферу переработки отходов, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами и компаниями разработать дополнительные механизмы привлечения инвесторов в сферу переработки отходов. Надо проработать возможность предоставления налоговых преференций и изучить вопрос тарифообразования. Министерству экологии совместно с Фондом развития промышленности принять меры для ускоренного рассмотрения заявок по инфраструктурным проектам управления отходами", - сказал Бектенов.

Он также поручил акиматам регионов обеспечить сопровождение каждого проекта по переработке отходов до полного ввода их в эксплуатацию. Бектенов указал, что нужно ускорить введение в эксплуатацию всех начатых проектов в данной сфере.

Глава правительства указал на то, что минэкологии затянуло работу по утилизации мусора.

"Как показывает международный опыт, развитые страны возвращают в экономический оборот вторичное сырьё по принципу экономики замкнутого цикла. Мы же продолжаем, говоря простыми словами, закапывать мусор в землю, а то и вовсе оставлять на поверхности. Это делает весьма неприглядной картину вокруг населенных пунктов и никак не соответствует санитарным и экологичесим нормам. Не находят своего решения вопросы утилизации и переработки пищевых отходов, которые являются не менее опасными. Для решения данных проблем необходимо выработать соответствующие механизмы утилизации, начиная от сбора до переработки. Министерством и регионами затянулась данная работа", - сказал глава правительства.

Он добавил, что основная доля предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и дальнейшей реализацией, как правило, за рубеж. В Казахстане мало предприятий, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию, считает премьер-министр.