Принц Саудовской Аравии подарил футболистам своей сборной по автомобилю

Фото: indonesia.postsen.com

Роскошный подарок получили футболисты сборной Саудовской Аравии за впечатляющую победу над командой Аргентины в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Indonesia Posts English.

Встреча проходила 22 ноября и закончилась со счётом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Оставшись позади из-за пенальти Лионеля Месси на 10-й минуте, команда открыла счёт 2: 1 во втором тайме благодаря Салеху Аль-Шехри и Салему Аль-Даусари.

В Саудовской Аравии даже объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами.

На радостях наследный принц этой страны Мухаммед бен Салман подарил каждому футболисту своей сборной по автомобилю Rolls Royce Phantom.

Отметим, что после первого тура Саудовская Аравия возглавляет группу С. Во втором матче команда встретится с Польшей. Матч состоится 26 ноября и начнется в 19:00 по времени Астаны.